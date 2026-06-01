به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ ارسلان سرمدی گفت: ماموران تیم نامحسوس حین کنترل تخلفات رانندگی، یک دستگاه خودروی سواری مزداد ۳ را به علت ارتکاب همزمان ۲ تخلف حادثه ساز سرعت و سبقت غیرمجاز در جادذه خلعت آباد توقیف کردند

وی ادامه داد : پس از استعلام وضعیت خلافی این وسیله نقلیه مشخص شد خودرو دارای ۵۲۸ میلیون و ۵۷۵ هزار ریال خلافی معوق است.

رئیس پلیس راه استان همدان افزود : خودرو‌های دارای خلافی بالای ۵۰ میلیون ریال که سابقه دستور توقیف در سامانه اجرائیات داشته باشد، متوقف و به پارکینگ منتقل می‌شود.

سرهنگ سرمدی گفت: ۴۵ دستگاه خودرو بالای ۵۰ میلیون ریال خلافی از ابتدای سال تاکنون توقیف شده است که بیشترین میزان خلافی مربوط به این خودروی سواری است.

وی ۲ عامل اصلی در بروز سوانح جاده‌ای را سرعت و سبقت غیرمجاز دانست و افزود: تردد با سرعت غیرمجاز امکان کنترل وسیله نقلیه را برای راننده سخت و دشوار می‌کند و احتمال بروز سانحه و واژگونی وسیله نقلیه را بالا می‌برد.

سرهنگ سرمدی افزود: همچنین بالا بودن سرعت خودرو شدت سوانح را نیز افزایش داده و موجب نقص عضو یا مرگ راننده و سرنشینان وسیله نقلیه در تصادفات می‌شود.