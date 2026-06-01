به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ساسان زارع گفت: در سه سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در شهر‌های مختلف کشور در این مراسم شرکت کردند.

وی افزود: امسال نیز این رویداد از ساعت ۱۵ تا ۲۰ روز عید غدیر این مراسم برگزار می‌شود.

زارع ادامه داد: امسال ۲ هزار موکب برای پذیرایی و خدمت رسانی به مردم آماده سازی کردیم.

وی با اشاره به تلاقی عید غدیر و ارتحال امام راحل نیز گفت: با توجه به این اتفاق روی واژه مهمانی تاکید شد و با توجه با گمانی زنی‌ها نسبت به تشییع پیکر رهبر انقلاب بابد بگوییم که تشییع در زمان دیگری برگزار می‌شود و این مراسم با یاد امام و رهبر شهید برگزار خواهد شد.

زارع افزود: تاکنون هزار شهر در کشور اعلام کردند مهمانی کیلومتری غدیر را برگزار می‌کنند همچنین در حوزه محتوایی هم بزرگداشت حضرت امام و هم رهبر شهید انقلاب و بیعت نمادین با رهبر انقلاب در نظر گرفته شده چرا که محور این عید هم ولایت است.

وی از اعلام همبستگی ایرانیان با مردم لبنان در جریان مهمانی ۱۰ کیلومتری خبر داد و گفت: با توجه به این که مردم مسلمان لبنان در این روز‌ها مورد هجوم رژیم صهیونیستی قرار گرفتند اعلام همبستگی مردم ایران با مردم لبنان را در این رویداد فرهنگی داریم همچنین امسال هم سرشماره ۳۰۰۰۴۰۴ برقرار است و مردم با ارسال عدد ۱ می‌توانند بانی برنامه باشند.

سخنگوی ستاد مردمی جشن ۱۰ کیلومتری غدیر از برپایی سکو‌های اجرا با برنامه‌های جذاب و پخش زنده از رسانه ملی در چهار میدان خبر داد و گفت: شهربازی ویژه کودکان نیز همچون سال گذشته برپا است از جمله برنامه‌های دیگر مهمانی امسال آموزش‌های نظامی و کار با سلاح و آموزش‌های اولیه امدادی و خدماتی است که در طول مسیر ارائه می‌شود.

وی در ادامه به برگزاری پویش لقمه میلیونی غدیر اشاره کرد و گفت: با هدف همراهی مردمی با اطعام غدیر و شرکت در میزبانی مهمانی ۱۰ کیلومتری امسال در سایت «غدیر یار دات‌ای آر» اجرا می‌شود و خانواده‌ها می‌توانند حتی ساعتی موکب رزرو و لقمه‌های خود را توزیع کنند.

دبیر مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر ادامه داد: ۲۰ هزار دیگ غذا در روز عید غدیر در قالب نمایش این دیگ‌های هیئتی و مردمی در همه شهر‌های کشور بارگذاشته می‌شود. طبق اعلام سازمان فرهنگ و ارتباطات هشت کشور نیز مهمانی ۱۰ کیلومتری را برگزار می‌کنند.

زارع در خصوص میزان حضور نیز گفت: در سال‌های گذشته آمار‌ها عدد بیش از ۲ میلیون و تا ۴ میلیون را اعلام کردند امسال این ظرفیت را داریم جمع خدماتی که ارائه می‌شود پذیرای پنج میلیون خواهد بود.