«علی یحیایی» حافظ و فعال در امور قرآنی کشور، پس از تحمل یک دوره بیماری، به دیدار معبود شتافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، علی یحیایی، حافظ و فعال قرآنی و از داوران مسابقات قرآن، شامگاه یکشنبه دهم خردادماه دار فانی را وداع گفت.

این چهره قرآنی در بیش از دو دهه فعالیت مستمر در عرصه آموزش، ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی، خدمات ارزشمندی را به جامعه قرآنی به ویژه در استان البرز ارائه داد.

مرحوم یحیایی در سال‌های اخیر نقش مؤثری در ترویج فعالیت‌های حوزه حفظ قرآن ایفا کرد که برگزاری چهار دوره مسابقات «دارالحافظین» از جمله مهم‌ترین این اقدامات به شمار می‌رود، رویدادی تخصصی در رشته حفظ که با محوریت نوجوانان قرآن‌آموز مؤسسات قرآنی استان البرز برگزار شد و مورد استقبال فعالان این حوزه قرار گرفت.

وی علاوه بر فعالیت‌های آموزشی و تربیتی، در حوزه فناوری و نوآوری‌های مرتبط با مسابقات نیز حضوری مؤثر داشت. مرحوم یحیایی که از کارشناسان حوزه الکترونیک و برنامه‌نویسی بود، در طراحی و توسعه نرم‌افزار‌های داوری مسابقات قرآن کریم نقش‌آفرینی کرد.

از برجسته‌ترین دستاورد‌های وی می‌توان به طراحی «کارنامه تحلیلی شرکت‌کنندگان مسابقات قرآن» اشاره کرد، طرحی نوآورانه که پس از اجرا با استقبال جامعه قرآنی و دستگاه‌های برگزارکننده مسابقات روبه‌رو شد و به عنوان الگویی کاربردی مورد توجه قرار گرفت.

این خادم قرآن فعالیت‌های قرآنی خود را از دوران دبیرستان آغاز کرد و در طول بیش از دو دهه خدمت، حافظان و قرآن‌آموزان بسیاری، از هدایت‌ها، مشاوره‌ها و تجربیات ارزشمند وی بهره‌مند شدند.

* پیام تسلیت مدیرکل قرآن و عترت سازمان عقیدتی سیاسی فراجا

در پی درگذشت این چهره قرآنی سرهنگ رمضانعلی رودمقدس، مدیرکل قرآن، عترت و نماز سازمان عقیدتی ـ سیاسی فراجا پیام تسلیتی صادر کرد که در بخشی از متن آن آمده است؛ خبر عروج ملکوتی خادمِ صادقِ کلامِ وحی، استاد و داور برجسته کشوری، جناب آقای علی یحیایی، قلوبِ اهالیِ قرآن را در غباری از حزن و اندوه فرو برد.

او که سالیان متمادی عمر شریف خویش را در راهِ خدمت به ساحت مقدس قرآن سپری کرد و با آوایِ تلاوت و دقت در داوری، جان‌های مشتاق را با آیات نورانی پیوند داد، اکنون در جوارِ قرب الهی آرام گرفته است.

همچنین از پروردگارِ صبوران برای بازماندگانِ داغدار، خانواده محترم و جامعه قرآنی، طلبِ آرامش و صبری زینب‌گونه (سلام‌الله‌علیها) داریم؛ صبری که از جنسِ رضا و تسلیم در برابر مشیتِ لایزال الهی است. یاد و نامش در زمره خادمانِ حقیقی قرآن، تا ابد در ضمیرِ جامعه قرآنی جاودان خواهد ماند.