به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا به اعلام سازمان آب و برق خوزستان ، با هدف تأمین نیاز آبی نخیلات حوضه مارون، عملیات رهاسازی آب از سد مارون بهبهان از ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه مورخ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ با دبی ۱۱۰ مترمکعب بر ثانیه آغاز شده است.

با توجه به افزایش ناگهانی و قابل ملاحظه دبی و تراز آب، اکیداً توصیه شد ، اهالی منطقه ، عشایر و گردشگران در طول مدت زمان رهاسازی، از نزدیک شدن به بستر، حریم و سواحل رودخانه‌های مارون و جراحی خودداری کنند تا از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.