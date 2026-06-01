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قائم مقام وزیر علوم با تاکید بر اینکه دانشجویان کارشناسی در نیمسال جاری آموزش حضوری نخواهند داشت، گفت: امتحانات پایان ترم دانشجویان دورههای کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاههای کشور بجز چند دانشگاه در نیمسال جاری به صورت کاملا حضوری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر مسعود شمسی بخش با اشاره به آغاز آموزش حضوری دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در نیمسال دوم جاری فزود: در حال حاضر آموزش این دانشجویان در تمامی دانشگاههای کشور بجز برخی دانشگاههای جنوب کشور نظیر دانشگاه شهید چمران اهواز، خلیج فارس و بندر عباس به دلیل گرمای هوا و برخی ملاحظات امنیتی به صورت مجازی برگزار میشود.
وی گفت: امتحانات پایان ترم دانشجویان دورههای کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاههای کشور بجز چند دانشگاه فوق در نیمسال جاری به صورت کاملا حضوری برگزار میشود.
قائم مقام وزیر علوم در خصوص نحوه آموزش دانشجویان کارشناسی نیز در نیم سال جاری نیز گفت: این دانشجویان برای سال جاری آموزش باقی مانده خود را به صورت مجازی ادامه خواهند داد و آموزش حضوری نخواهند داشت.
شمسی بخش در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاههای وزارت علوم در نیمسال دوم تحصیلی نیز اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه امتحانات دانشجویان کارشناسی تا اطلاع ثانوی نیز مجازی برگزار خواهد شد.