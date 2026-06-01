مرحله بیست و یکم و پایانی یکصد و نهمین دوره تور دوچرخه سواری جاده معتبر جیرو دیتالیا- از سری تور جهانی ۲۰۲۶ در ایتالیا برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مرحله رکابزنان در مسیر ۱۳۱ کیلومتری در رم رقابت کردند و نتایج به این شرح اعلام شد:

۱- یوناتان میلان از ایتالیا - تیم لیدل ترک ۳:۰۵:۵۰ ساعت

۲- جووانی لوناردی از ایتالیا - پولتی زمان مشابه

۳- پل پنهو از فرانسه - گروپاما زمان مشابه

* رده بندی کلی و پایانی جیرودیتالیا ۲۰۲۶:

۱- یوناس وینگه گارد از دانمارک - تیم ویسما ۳:۰۵:۵۰ ساعت (قهرمان)

۲- فلیکس گال از اتریش - دکاتلون ۵:۲۲ دقیقه اختلاف

۳- جی هیندلی از استرالیا - بورا ۶:۲۵ دقیقه اختلاف

در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ تادی پوگاچار از اسلوونی و تیم الامارات قهرمان شد و دانیل فیلیپه مارتینس از کلمبیا و تیم بورا و گرینت توماس از انگلیس و تیم اینوس دوم و سوم شدند.

در تاریخ تور جیرودیتالیا که از سال ۱۹۰۹ سابقه برگزاری دارد، فاستو کوپی اسطوره رکابزنی ایتالیا با ۵ قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی رکورد دار است. آلفردو بیندا از ایتالیا با ۵ قهرمانی و یک نایب قهرمانی دوم و ادی مِرکس ستاره اسبق دوچرخه سواری جهان از بلژیک با ۵ قهرمانی سوم هستند.