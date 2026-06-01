به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، خانه تاریخی انصاری، اثر ملی ثبت ملی شده دوران قاجار در ارومیه، در سکوت و در سایه‌ی بی‌توجهی ها، به محلی بروز برخی ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله تردد و تجمع مصرف کنندگان مواد مخدر تبدیل شده است و به دلیل رهاشدگی در معرض تخریب فیزیکی قرار دارد.

مشاهدات میدانی حاکی از آن است که این اثر ارزشمند، که نمادی از معماری و تاریخ این دیار کهن است، به دلیل بی توجهی و تاخیر در اجرای اقدامات حفاظتی و امنیتی دچار خساراتی شده است.

این آسیب‌ها، نه تنها سیمای این بنای تاریخی را مخدوش کرده است، بلکه زنگ خطری جدی برای میراث فرهنگی منطقه به شمار می‌رود.

این میراث گران‌بها که می‌توانست به عنوان جاذبه‌ای فرهنگی و گردشگری، نقشی کلیدی در معرفی تاریخ و هنر ارومیه ایفا کند، به دلیل عدم رسیدگی در معرض آسیب است.

در این شرایط تسریع در اجرای اقدامات حفاظتی، مرمتی و پاکسازی این اثر ملی ضروری است.



خانه انصاری از خانه‌های قدیمی ارومیه است که بنای آن با توجه به فرم بنا و کتیبه‌های موجود در کاشی‌های تزئینی خانه بین سال‌های ۱۲۸۰ تا ۱۲۸۵ احداث شده است و قدمت آن به اواخر دوره قاجار برمی‌گردد.

این خانه در ابتدا متعلق به آقابابا جعفری دیلمقانی بود که پس از مرگش به دختر بزرگش بدرالملوک جعفری دیلمقانی که همسر سیف‌الله‌خان انصاری بود رسید و به همین علت به خانه انصاری شهرت یافته است.

اولین مدرسه دخترانه ارومیه در قسمتی از این خانه به دست مرحوم جعفری احداث شده بود و بیشتر بانوان قدیم ارومیه تحصیل کرده این مدرسه بوده‌اند این خانه در میدان امام حسین (معروف به میدان گول اوسته ((بالای برکه))، امتداد خیابان مدنی ۲ قرار دارد.

مصالح به کار رفته در این بنا از سنگ و آجر، خشت و چینه، سقف پوشش چوبی و اندود گچ و تخته پوش است. ورودی بنا از جبهه شمالی به حیاط چهارگوش است

خانه انصاری در ۲۵ اسفند ماه سال ۱۳۷۵ هجری شمسی با شماره سند ۱۸۵۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. این خانه در سال ۱۳۸۳ هجری شمسی مورد مرمت قرار گرفت و اکنون در اختیار آموزش‌وپرورش ناحیه دو ارومیه قرار دارد.