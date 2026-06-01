به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محسن قضاتلو به موضوع نظارت بر زباله‌گردی و پسماند خشک اشاره کرد و گفت: این نظارت از طریق سامانه‌های پایش، گشت‌های میدانی و گزارش‌های مردمی انجام می‌شود و با فعالیت‌های غیرمجاز برخورد قانونی صورت می‌گیرد. از اسفند ۱۴۰۲ تا پایان ۱۴۰۴ در این راستا ۹۹۵ خودرو توقیف و جمع‌آوری اتباع غیرمجاز نیز انجام شده است.



وی افزود: بر اساس حکم قضایی این طرح تا ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ تمدید شده و مقابله با زباله‌گردی و ساماندهی این حوزه با همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی ادامه دارد.



قضاتلو کاهش زباله‌گردی را از اولویت‌های اصلی این سازمان دانست و گفت: توسعه تفکیک از مبدأ، ساماندهی شبکه جمع‌آوری پسماند خشک و برخورد با مراکز غیرمجاز از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه بوده است. در همین بازه زمانی ۴۲۷۲ تُن پسماند بازیافتی از این زنجیره غیررسمی جمع‌آوری شده است.



وی در پایان درباره پسماندهای بیمارستانی و شیمیایی نیز گفت: مسئولیت بی‌خطرسازی اولیه با مراکز درمانی است و پس از آن، شهرداری وظیفه جمع‌آوری و دفن بهداشتی را بر عهده دارد؛ در حالی که مدیریت پسماندهای شیمیایی و فاضلاب شهری بر عهده دستگاه‌های تخصصی مربوطه است.