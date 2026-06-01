به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آباده گفت: همزمان با دهه امامت و ولایت، " سومین عصر هنر آباده" با موضوع یادمان حکیم عمر خیام نیشابوری به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار هنر این شهرستان برگزار شد.

محمدحسین نعمت اللهی افزود: این برنامه با هدف اشاعه فرهنگ غدیر و معرفی هنر هنرمندان آباده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آباده بیان کرد: رونمایی از کتاب جدید شعر سکینه سبیلی، شعرخوانی شاعران آئینی در وصف حضرت علی (ع)، اجرای تئاتر و موسیقی سنتیِ از برنامه‌های سومین عصر هنر آباده بود.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.