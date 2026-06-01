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جابهجایی پاجوش از مناطق آلوده از عوامل شیوع آفت سوسک سرخرطومی حنایی است؛ وباید از انتقال پاجوش از مناطق آلوده خودداری شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛سوسک سرخرطومی حنایی میتوانند درخت خرما را از فاصله حدود ۹۰۰ متر تشخیص دهند؛ این تشخیص بیشتراز طریق بوی ناشی از زخمهای تازه روی تنه انجام میشود وپس از جذب به درخت، در محل زخمها و همچنین محل اتصال پاجوش به تنه اصلی اقدام به تخمگذاری میکنند.
لاروها پس از خروج از تخم وارد تنه شده و با تغذیه از بافتهای داخلی، دالانهایی ایجاد میکنند که باعث پوسیدگی، ضعف درخت و در نهایت خالی شدن تنه و سقوط درخت میشود.
این آفت در کمتر از یک سال خسارت جدی به درخت وارد کند و در نهایت باعث خالی شدن تنه و سقوط درخت شود.
خروج شیره قهوهای از تنه،وجود خاکاره روی تنه،خشک شدن پاجوشها و تنهجوشه،و انتشار بوی پوسیدگی از داخل تنه از جمله علائم آلودگی نخلستانهاست.
با توجه به نقش زخمها در جذب سوسک و آغاز آلودگی، توصیه میشود در فصول گرم سال که آفت فعال و در حال پرواز است، از هرس و ایجاد هرگونه زخم روی درخت خودداری شود و این عملیات در ماههای سرد سال که سوسکها غیرفعال هستند و پرواز ندارند انجام گیرد.
در صورت ایجاد زخم، محل سریع با محلول مناسب ضدعفونی شده و با خمیر گچ پوشانده شود.
برای شناسایی زودهنگام درختان آلوده، بازدید منظم از نخلستانها بسیار ضروری است و در صورت مشاهده هرگونه علائم مشکوک یا نشانههای اولیه، موضوع باید سریعاً به کارشناسان جهاد کشاورزی اطلاع داده شود تا بررسی لازم انجام شود.
این آفت بسیار خطرناک است، اما با رعایت توصیههای فنی، قابل کنترل خواهد بود.