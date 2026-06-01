به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در مرحله نهایی این مسابقات، دانش‌آموزان پسر سه‌شنبه ۱۲ خرداد از ساعت ۸ تا ۱۲ و دانش‌آموزان دختر در همان روز از ساعت ۱۴ تا ۱۸ با یکدیگر رقابت می‌کنند. مسابقات مقدماتی همخوانی قرآن کریم و مدیحه‌سرایی ۲۷ تا ۳۰ دی سال گذشته با حضور ۶۴ گروه شامل ۳۲ گروه دخترانه و ۳۲ گروه پسرانه برگزار شد.

به علت محدودیت‌های موجود برای برگزاری تجمعی مسابقات، این دوره از رقابت‌ها به‌صورت غیرمتمرکز در استان‌ها انجام شد.

به گفته جاسم حسینی‌زاده، معاون اداره کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش، پس از اتمام این مرحله میزبان مرحله داوری حضوری مشخص خواهد شد و داوری نهایی مسابقات انجام می‌شود.