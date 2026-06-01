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مرحله نهایی نهمین دوره مسابقات همخوانی و مدیحهسرایی قرآن دانش آموزان مراکز دارالقرآن الکریم سراسر کشور فردا سهشنبه دوازدهم خرداد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در مرحله نهایی این مسابقات، دانشآموزان پسر سهشنبه ۱۲ خرداد از ساعت ۸ تا ۱۲ و دانشآموزان دختر در همان روز از ساعت ۱۴ تا ۱۸ با یکدیگر رقابت میکنند. مسابقات مقدماتی همخوانی قرآن کریم و مدیحهسرایی ۲۷ تا ۳۰ دی سال گذشته با حضور ۶۴ گروه شامل ۳۲ گروه دخترانه و ۳۲ گروه پسرانه برگزار شد.
به علت محدودیتهای موجود برای برگزاری تجمعی مسابقات، این دوره از رقابتها بهصورت غیرمتمرکز در استانها انجام شد.
به گفته جاسم حسینیزاده، معاون اداره کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش، پس از اتمام این مرحله میزبان مرحله داوری حضوری مشخص خواهد شد و داوری نهایی مسابقات انجام میشود.