پخش زنده
امروز: -
فرماندار اشنویه در جلسه برنامه ریزی سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی ره و قیام خونین ۱۵ خرداد گفت: آنچه در جمهوری اسلامی اصل و محور قدرت به شمار میرود ملت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، عبد السلام مام عزیزی در این نشست با گرامیداشت یاد و نام معمار کبیر انقلاب اسلامی، رهبر شهید، شهدای جنگ رمضان و ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تصریح کرد: موشک، انرژی هستهای و فناوریهای دانشبنیان در تقویت قدرت موثر است ولی آنچه در اصل و محور قدرت جمهوری اسلامی مردم هستند.
وی با بیان اینکه دشمنان در طول بیش از چهار دهه گذشته توطئههای متعددی را علیه ملت ایران طراحی کردهاند، افزود: تمامی این نقشهها به دلیل بصیرت، آگاهی و حضور مردم در صحنه، نقشبرآب شده است.
فرماندار اشنویه با تأکید بر وحدت و همدلی میان مردم اظهار داشت: مردم همواره در دفاع از ارزشها و مرزهای کشور پیشگام بودهاند و در مقاطع مختلف، جان خود را برای حفظ امنیت و سربلندی ایران اسلامی فدا کردهاند.
فرماندار اشنویه در پایان بر همکاری و هماهنگی ادارات شهرستان برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسمات این ایام تاکید کرد.
امام جمعه اشنویه نیز در این جلسه گفت: انقلاب اسلامی امروز در نقطهای قرار گرفته است که برای ادامه حیات خود بیش از پیش نیازمند اندیشههای ناب امام راحل است.
ماموستا عباس رسولی افزود:تنها راه مقابله با تحریف شخصیت و مکتب امام طبق فرمایش مقام معظم رهبری بازخوانی اصول مستند مکتب امام است.