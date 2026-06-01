به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، عبد السلام مام عزیزی در این نشست با گرامیداشت یاد و نام معمار کبیر انقلاب اسلامی، رهبر شهید، شهدای جنگ رمضان و ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تصریح کرد: موشک، انرژی هسته‌ای و فناوری‌های دانش‌بنیان در تقویت قدرت موثر است ولی آنچه در اصل و محور قدرت جمهوری اسلامی مردم هستند.

وی با بیان اینکه دشمنان در طول بیش از چهار دهه گذشته توطئه‌های متعددی را علیه ملت ایران طراحی کرده‌اند، افزود: تمامی این نقشه‌ها به دلیل بصیرت، آگاهی و حضور مردم در صحنه، نقش‌برآب شده است.

فرماندار اشنویه با تأکید بر وحدت و همدلی میان مردم اظهار داشت: مردم همواره در دفاع از ارزش‌ها و مرز‌های کشور پیشگام بوده‌اند و در مقاطع مختلف، جان خود را برای حفظ امنیت و سربلندی ایران اسلامی فدا کرده‌اند.

فرماندار اشنویه در پایان بر همکاری و هماهنگی ادارات شهرستان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسمات این ایام تاکید کرد.

امام جمعه اشنویه نیز در این جلسه گفت: انقلاب اسلامی امروز در نقطه‌ای قرار گرفته است که برای ادامه حیات خود بیش از پیش نیازمند اندیشه‌های ناب امام راحل است.

ماموستا عباس رسولی افزود:تنها راه مقابله با تحریف شخصیت و مکتب امام طبق فرمایش مقام معظم رهبری بازخوانی اصول مستند مکتب امام است.