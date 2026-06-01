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دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اهمیت برنامهریزی درسی در نظام تعلیم و تربیت گفت: در آموزش عمومی، برخلاف آموزش عالی، معلمان بر اساس برنامه درسی پیش میروند؛ از این رو، برنامه درسی مبتنی بر آموزش و پرورش باید در اولویت نخست قرار گیرد و در کنار آن، معلمانی تربیت شوند که توان اجرای صحیح این برنامه را داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما و به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه دو اولویت در آموزش و پرورش را بیش از دیگر محورها مهمتر دانست و اظهار کرد: نخستین اولویت، برنامهریزی درسی است؛ چرا که آموزش و پرورش، برخلاف آموزش عالی، ناظر بر آموزش عمومی است و در این حوزه، معلمان طبق برنامه درسی عمل میکنند.
حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه افزود: با توجه به محوریت آموزش عمومی در آموزش و پرورش، برنامه درسی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید متناسب با ماموریت اصلی آموزش و پرورش طراحی و تنظیم شود.
وی با اشاره به وضعیت موجود در نظام تعلیم و تربیت کشور گفت: برنامه درسی باید مبتنی بر آموزش و پرورش توامان باشد به این معنی که آموزشمحور بودن و حوزه پرورشی هر دو باید بهصورت توامان در تعلیم و تربیت پیش بروند. بر همین اساس، برنامه درسی مبتنی بر آموزش و پرورش را اولویت اول میدانم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دومین اولویت را نقش معلمان در اجرای این برنامهها برشمرد و افزود: در کنار برنامه درسی مناسب، باید معلمانی داشته باشیم که بتوانند این برنامه را بهدرستی و بهصورت کامل اجرا کنند.