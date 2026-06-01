به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، بخشدار مرکزی شهرستان رستم گفت: با ورود محموله جدید نوغان به این شهرستان، فعالیت‌های مربوط به پرورش کرم ابریشم با هدف تولید پیله‌های باکیفیت آغاز شد.

پوریا مرادی افزود: ترکیب کیفیت مطلوب برگ‌های توت، شرایط جغرافیایی مناسب و رعایت قوانین نگهداری علمی تخم‌های نوغان از عوامل اصلی تولید محصول است.

وی بیان کرد: با هدف توسعه مشاغل خانگی و حمایت از نوغان داران، برنامه‌های آموزشی رایگان و ارائه تسهیلات بانکی با کارمزد پایین برای فعالان این حوزه در دستور کار قرار گرفته است.

همچنین گودرزی مسئول آموزش نوغانداری رستم بیان کرد: هر بسته کرم نوغان، ظرفیت تولید حدود ۱۵ کیلوگرم پیله خشک وجود دارد که می‌تواند نقش مؤثری در افزایش سطح درآمد خانوار‌های روستایی ایفا کند.