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فصل تولید پیله باکیفیت با ورود محموله نوغان به رستم آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، بخشدار مرکزی شهرستان رستم گفت: با ورود محموله جدید نوغان به این شهرستان، فعالیتهای مربوط به پرورش کرم ابریشم با هدف تولید پیلههای باکیفیت آغاز شد.
پوریا مرادی افزود: ترکیب کیفیت مطلوب برگهای توت، شرایط جغرافیایی مناسب و رعایت قوانین نگهداری علمی تخمهای نوغان از عوامل اصلی تولید محصول است.
وی بیان کرد: با هدف توسعه مشاغل خانگی و حمایت از نوغان داران، برنامههای آموزشی رایگان و ارائه تسهیلات بانکی با کارمزد پایین برای فعالان این حوزه در دستور کار قرار گرفته است.
همچنین گودرزی مسئول آموزش نوغانداری رستم بیان کرد: هر بسته کرم نوغان، ظرفیت تولید حدود ۱۵ کیلوگرم پیله خشک وجود دارد که میتواند نقش مؤثری در افزایش سطح درآمد خانوارهای روستایی ایفا کند.