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فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر از دستگیری سارق طلاجات از یک واحد صنفی طلافروشی به ارزش ۵ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر گفت: در پی وقوع سرقت از یک طلافروشی در شهرستان بهشهر، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
سرهنگ علی اکبر قلی پور افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سارق زن که غیر بومی بوده در شهرستان همجوار شناسایی و دستگیر شد.
وی افزود: از متهمه طلا سرقتی کشف و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر با تأکید بر ادامه برخورد قاطع پلیس با سارقان و مخلان امنیت، از شهروندان و صنوف خواست هشدارهای انتظامی را جدی بگیرند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را سریعاً به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.