به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر گفت: در پی وقوع سرقت از یک طلافروشی در شهرستان بهشهر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ علی اکبر قلی پور افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سارق زن که غیر بومی بوده در شهرستان همجوار شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: از متهمه طلا سرقتی کشف و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر با تأکید بر ادامه برخورد قاطع پلیس با سارقان و مخلان امنیت، از شهروندان و صنوف خواست هشدار‌های انتظامی را جدی بگیرند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را سریعاً به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.