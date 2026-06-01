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امسال با اجرای طرح نظارتی ویژه در هرمزگان، ۵۳ واحد صنفی متخلف عرضه مواد پلاستیکی شناسایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت هرمزگان گفت: این واحدهای صنفی به پرداخت بیش از ۴۰۰ میلیون تومان جریمه محکوم شدند.
عبدالرضا پیروی منش افزود: درج نکردن قیمت بر روی کالا و ارائه نکردن رسید خرید، بیشترین تخلف ثبت شده در واحدهای صنفی بود.
وی گفت: شهروندان در صورت مشاهده تخلف در واحدهای صنفی با شماره ۱۲۴ بازرسی سازمان صمت و ۱۳۵ تعزیرات حکومتی هرمزگان تماس بگیرید.
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