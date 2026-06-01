به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۷۱ راس دام زنده از نوع گوسفند به ارزش ۱۸ میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال در شعبه سوم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خوی رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی و مستندا به اینکه هرگونه حمل و جابجایی دام بدون مجوز قانونی از مراجع ذی صلاح قاچاق تلقی می‌شود، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط احشام کشف شده به پرداخت ۱۸ میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی دام محکوم کرد.

به گفته نجف زاده، ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان خوی احشام قاچاق را حین رصد و کنترل خودرو‌های عبوری از یک دستگاه کامیون کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.