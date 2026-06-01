به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم پیغان با اشاره به آخرین وضعیت برگزاری کلاس‌ها و امتحانات در این دانشگاه و برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای نیمسال دوم، اظهار کرد: امتحانات دانشگاه شهید چمران اهواز از ۹ خردادماه به شکل مجازی شروع شده و تا ۲۷ خردادماه ادامه خواهد داشت. این برنامه برای همه مقاطع تحصیلی یکسان است. ما از ابتدای سال تحصیلی این برنامه را تنظیم کرده‌ایم و دلیل آن هم این است که دانشگاه شهید چمران امتحانات را به تیرماه نمی‌کشاند، زیرا در تیرماه با مشکلات قطعی برق و گرمای شدید مواجه هستیم.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، امتحانات عملی از ۳ اردیبهشت و امتحانات نظری از ۹ خرداد آغاز شده است. با توجه به اینکه وزارت علوم اعلام کرد پس از فرجه امتحانات، آموزش تکمیلی می‌تواند به صورت حضوری برگزار شود، اما عملاً به دلیل اینکه فرصتی برای بازگشایی خوابگاه‌ها نداشتیم و همچنین مشکلات ناشی از قطعی اینترنت و شرایط جنگی، تصمیم بر این شد که امتحانات همه پایه‌ها به صورت مجازی برگزار شود.

برگزاری امتحانات در سامانه LMS

معاون آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: امتحانات در سامانه LMS برگزار می‌شود که همین سامانه، سامانه آموزشی ما نیز است. عملاً فرصتی برای برگزاری امتحانات به شکل حضوری نبود. در این خصوص فقط موضوع آموزش مطرح نیست، بلکه موضوع پشتیبانی، مسائل دانشجویی، تعمیر و اصلاح خوابگاه‌ها و سرویس‌دهی سلف‌سرویس‌ها نیز مطرح است. از طرفی تعدادی از دانشجویان ما از شهرستان‌های دور می‌آیند و زمانی برای صدور فراخوان نبود، زیرا عملاً وارد فاز امتحانات شده بودیم.

کیفیت برگزاری امتحانات

پیغان ادامه داد: قاعدتاً کیفیت امتحانات حضوری بهتر است، زیرا در این زمینه احتمال استفاده از نرم‌افزار‌ها و ابزار‌های تقلب کمتر است و امتحانات سالم‌تر برگزار می‌شوند، اما وقتی که تصمیم بر مجازی بودن امتحان گرفته شد، اساتید آموزش دیدند تا جلوی این تقلب‌ها گرفته شود. گروه‌های آموزشی نیز ارزیابی‌های مستمر در طول ترم انجام داده‌اند تا نتیجه نهایی صرفاً بر اساس امتحان پایان ترم نباشد.

وی با اشاره به شرایط جنگی و قطعی اینترنت، گفت: سعی شده است تمام استاندارد‌های آموزشی رعایت شود. به دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی اعلام کرده‌ایم که اگر دانشجویی بخواهد درسی را حذف کند، اجازه حذف به او داده شود. همچنین دانشجویانی که درس ناتمامی دارند تا آخر شهریورماه مهلت دارند اعلام کنند و فرصت امتحان اعم از عملی و نظری به آنها داده می‌شود.