شهردار بافق گفت: میدان میوه و تره‌بار در ورودی پارک آبشار با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نظارت شهرداری احداث خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید علی نوروززاده در جلسه تنظیم بازار شهرستان بافق گفت: میدان میوه و تره‌بار ورودی پارک آبشار با مشارکت بخش خصوصی احداث می‌شود و سرمایه‌گذار مسئولیت تأمین منابع مالی، اجرای عملیات عمرانی و تکمیل تأسیسات و ریزبنا‌های این پروژه را بر عهده خواهد داشت.

وی افزود: در قالب این مشارکت، ۳۰ درصد از ظرفیت غرفه‌های میدان میوه و تره‌بار در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد تا امکان مدیریت عرضه محصولات و کنترل بازار فراهم شود.

شهردار بافق با اشاره به اهداف اجرای این طرح اظهار داشت: راه‌اندازی میدان میوه و تره‌بار نقش مؤثری در ساماندهی عرضه محصولات، تنظیم بازار و دسترسی آسان‌تر شهروندان به اقلام مورد نیاز خواهد داشت.

نوروززاده همچنین با تأکید بر رعایت ضوابط قانونی در اجرای طرح تصریح کرد: روند کارشناسی زمین، اخذ مجوز‌های لازم و آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز مطابق مقررات و ضوابط اجرایی انجام خواهد شد.