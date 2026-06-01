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شهردار بافق گفت: میدان میوه و ترهبار در ورودی پارک آبشار با سرمایهگذاری بخش خصوصی و نظارت شهرداری احداث خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید علی نوروززاده در جلسه تنظیم بازار شهرستان بافق گفت: میدان میوه و ترهبار ورودی پارک آبشار با مشارکت بخش خصوصی احداث میشود و سرمایهگذار مسئولیت تأمین منابع مالی، اجرای عملیات عمرانی و تکمیل تأسیسات و ریزبناهای این پروژه را بر عهده خواهد داشت.
وی افزود: در قالب این مشارکت، ۳۰ درصد از ظرفیت غرفههای میدان میوه و ترهبار در اختیار شهرداری قرار میگیرد تا امکان مدیریت عرضه محصولات و کنترل بازار فراهم شود.
شهردار بافق با اشاره به اهداف اجرای این طرح اظهار داشت: راهاندازی میدان میوه و ترهبار نقش مؤثری در ساماندهی عرضه محصولات، تنظیم بازار و دسترسی آسانتر شهروندان به اقلام مورد نیاز خواهد داشت.
نوروززاده همچنین با تأکید بر رعایت ضوابط قانونی در اجرای طرح تصریح کرد: روند کارشناسی زمین، اخذ مجوزهای لازم و آمادهسازی زیرساختهای مورد نیاز مطابق مقررات و ضوابط اجرایی انجام خواهد شد.