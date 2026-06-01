به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی مرکز اورژانس استان از مصدومیت پنج نفر در پی وقوع حادثه تصادف ۲ دستگاه موتورسیکلت در محدوده بهارستان اصفهان جاده قلعه‌شور خبر داد و گفت: گزارش وقوع این تصادف شب گذشته، به مرکز اورژانس استان اعلام و سه واحد امدادی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

عباس عابدی افزود: مصدومان این حادثه شامل سه مرد، یک زن و یک کودک دختر بودند که پس از اقدامات اولیه درمانی در محل، تمامی مصدومان برای ادامه روند درمان به بیمارستان الزهرا (س) منتقل شدند.

وی ادامه داد: این حادثه فوتی نداشته است.