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مردم فسا با برپایی موکب در تجمعات شبانه، جلوهای از همدلی و همراهی را به نمایش گذاشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، امام جمعه شهرستان فسا گفت: این شبها در کنار مردم در تجمعات، گروه درمانی دانشگاه علوم پزشکی با حضور در موکب دارالشفا واقع در میدان مصلی این شهرستان به مردم خدمت رسانی میکند.
حجت الاسلام رجبیان افزود: پزشکان متخصص اطفال، عمومی، کارشناس تغذیه، رواشناس و تیم پرستاری در حال خدمت رسانی به مردم هستند که علاوه بر آن معاینه رایگان، پایش و سنجش قندخون و فشارخون را نیز ارائه میدهند.
شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.