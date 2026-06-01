مدیر حج و زیارت استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، اعلام کرد: براساس برنامه ریزی انجام شده اولین کاروان حجاج استان فردا ۱۲ خرداد، فرودگاه جده را به مقصد مشهد مقدس ترک خواهد کرد.

دستگردی گفت: ساعت فرود هواپیمای حجاج ساعت ۱۷ در فرودگاه مشهد خواهد بود.

وی افزود: در اولین کاروان ۱۴۷ نفر از حجاج استان به کشور باز خواهند گشت.

دستگردی افزود: تمام حجاج استان در سلامتی کامل هستند و پرواز بازگشت کاروان‌های دیگر استان براساس زمان بندی اعلام شده در روز‌های ۱۵، ۱۶ و ۱۷ خرداد ماه از فرودگاه جده به ایستگاه پروازی مشهد مقدس انجام خواهد شد.

امسال ۵۰۰ نفر از خراسان جنوبی برای انجام اعمال حج تمتع به سرزمین وحی اعزام شدند.