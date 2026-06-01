به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: این تعداد زندانی با بدهی نزدیک به سه هزار و پانصد میلیارد ریال از زندان‌های استان اصفهان آزاد شدند که این مبلغ شامل اخذ گذشت از شکات، نقدینگی محکومان، پذیرش اعسار زندانیان، تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض از محل ستاد دیه و خیران بوده است.

حجت‌الاسلام جعفری افزود: از این مبلغ بیش از ۷۴۵ میلیارد ریال مربوط به اخذ گذشت شکات، حدود ۲۴۰ میلیارد ریال نقدینگی محکومان، بیش از دو هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال پذیرش اعسار محکومان، بیش از ۶۷ میلیارد ریال تسهیلات بانکی و حدود ۱۸۰ میلیارد ریال مربوط به کمک‌های بلاعوض از محل ستاد و خیران بوده است.