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مدیر کل دفتر روستایی و شوراهای خراسان جنوبی گفت: سال گذشته هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان از محل منابع اعتباری مختلف به حساب دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری واریز شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، دو و نیم برابر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل دفتر روستایی و شوراهای خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیما استان گفت: ۳۱۰ هزار نفر جامعهی روستای و عشایری در استان داریم که در قالب ۱۲ شهرستان، ۲۹ بخش، ۶۸ دهستان و ۱۷۷۸ روستا هستند. ۹۶۷ دهیاری به عنوان نمایندگان حاکمیت در سطح روستاها به ارائه خدمات میپردازند.
محمدی افزود: پارسال هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان از محل منابع اعتباری مختلف به حساب دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری واریز شد که هزار و ۱۴۴ میلیارد تومان به حساب دهیاریها و ۱۱۹ میلیارد تومان سهم روستاهای فاقد دهیاری بود؛ در یکسال گذشته اعتبارات نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، دو و نیم برابر شده است.
وی گفت: پارسال ۵۰ خودروی حمل زباله سبک به دهیاریها تحویل شد و طرحی داریم که به تمام دهیاریها این ماشین را تحویل دهیم و اکنون ۱۳ ماشین دیگر نیز خریداری شده است.
مدیر کل دفتر روستایی و شوراهای خراسان جنوبی افزود: در زمینه عمرانی نیز ۷۷۸ طرح با اعتبار ۳هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان در دهیاریهای استان انجام شده که ۲۴۵ طرح با ۲۰۱ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده و تعدادی به مرحله آغاز عملیات رسیده است.
محمدی گفت: در حوزه آموزش و پژوهش دهیاری ها، ۱۷ دوره آموزشی پارسال برگزار شد و برای امسال ۸۲ دوره آموزشی پیشبینی شده است.
وی افزود: ۹۴۶ نفر در دهیاریها مشغول به کاراند که ۵۸۹ نفر دهیار و ۸۷ نفر کمک دهیار هستند.
مدیر کل دفتر روستایی و شوراهای خراسان جنوبی گفت: اشتغال روستایی و طرحهای درآمدزا از جمله اقدامات دیگری است که انجام میشود تسهیلات ۸ درصدی داریم که به دهیاریهای استان تعلق می گیرد.
محمدی افزود: در تسهیلات نیز اعتبارات ۴ درصدی به استان تعلق گرفته است که مقداری پارسال پرداخت شده و مابقی امسال پرداخت میشود.
وی گفت: روستای اصفهک طبس پارسال ثبت جهانی شد و اکنون ثبت روستای افین و چنشت در دست اقدام است. جاذبههای گردشگری فراوانی در استان وجود دارد که میبایست به نوعی شرایط رقم بخورد که روستاها هدف گردشگری باشد.