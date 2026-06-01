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مدیر کل هواشناسی خوزستان تا روز چهارشنبه هفته جاری، افزایش ۳ تا ۴ درجهای دما در سطح استان پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار کرد: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، طی امروز تا روز چهارشنبه روند افزایش ۳ تا ۴ درجهای دما در سطح استان پیش بینی میشود.
وی افزود: طی امروز تا پایان هفته (بویژه بعد از ظهرها) سرعت وزش بادها در اغلب نقاط استان بویژه مناطق جنوبی و جنوب شرقی در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظهای خواهد بود، بنابراین احتمال برخاستن گردوخاکهای محلی و موقتی نیز دور از انتظار نیست.
به گفته سبزه زاری؛ در این ایام شمال خلیج فارس مواج خواهد بود.
مدیر کل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانه روز گذشته آغاجاری با ۴۳.۴ و ایذه با ۱۷.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۴۱.۱ و کمینه ۲۸.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.