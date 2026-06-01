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مرحله سوم و پایانی پنجاه و یکمین دوره تور دوچرخه سواری بوکله لوماین از سری پروتور ۲۰۲۶ در فرانسه برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این مرحله که به مسافت ۱۴۷.۷ کیلومتر از کاس لو ویوین تا لاوال برگزار شد به این شرح است:
۱- اولاف کویی از هلند - تیم دکاتلون ۳:۱۳:۳۶ ساعت
۲- مدس پدرسن از دانمارک - لیدل ترک زمان مشابه
۳- یوهان دگن کولب از آلمان - پیک نیک زمان مشابه
* رده بندی کلی و پایانی تور بوکله لوماین:
۱- بنوآ کوسنفروی از فرانسه - تیم الامارات ۱۲:۲۱:۴۷ ساعت (قهرمان)
۲- تیبو گرول از فرانسه - گروپاما ۷ ثانیه اختلاف
۳- نوآ ایزیدور از فرانسه - دکاتلون ۱۲ ثانیه اختلاف