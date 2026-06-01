مرحله سوم و پایانی پنجاه و یکمین دوره تور دوچرخه سواری بوکله لوماین از سری پروتور ۲۰۲۶ در فرانسه برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این مرحله که به مسافت ۱۴۷.۷ کیلومتر از کاس لو ویوین تا لاوال برگزار شد به این شرح است:

۱- اولاف کویی از هلند - تیم دکاتلون ۳:۱۳:۳۶ ساعت

۲- مدس پدرسن از دانمارک - لیدل ترک زمان مشابه

۳- یوهان دگن کولب از آلمان - پیک نیک زمان مشابه

* رده بندی کلی و پایانی تور بوکله لوماین:

۱- بنوآ کوسنفروی از فرانسه - تیم الامارات ۱۲:۲۱:۴۷ ساعت (قهرمان)

۲- تیبو گرول از فرانسه - گروپاما ۷ ثانیه اختلاف

۳- نوآ ایزیدور از فرانسه - دکاتلون ۱۲ ثانیه اختلاف