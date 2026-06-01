اجرای عملیات ریزش برداری در محور عشایری مورزرین الیگودرز
مدیرکل امور عشایری استان لرستان از اجرای عملیات ریزشبرداری و بازگشایی محور عشایری مورزرین شهرستان الیگودرز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
نعمت قائدرحمتی بیان کرد:این عملیات در پی ریزش سنگ و انسداد بخشی از مسیر بر اثر بارندگیها و شرایط جوی اخیر، با هدف تسهیل در تردد عشایر، دامداران و ساکنان منطقه توسط عوامل راهداری و امور عشایر صورت گرفت و مسیر برای عبور و مرور ایمن بازگشایی شد.
وی بر اهمیت نگهداری و ایمنسازی محورهای عشایری تأکید کرد و گفت: رسیدگی به راههای عشایری و رفع مشکلات تردد عشایر از اولویتهای مهم این ادارهکل است.
مدیرکل امور عشایر استان لرستان خاطرنشان کرد:محور عشایری مورزرین شهرستان الیگودرز از مسیرهای مهم تردد عشایر منطقه به شمار میرود که نقش مهمی در جابهجایی دام، دسترسی به مراتع و ارتباط مناطق عشایری دارد.