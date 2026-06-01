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ششمین جشنواره محلی سیر اتو در روستای اتو بخش زیراب سوادکوه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ششمین جشنواره محلی سیر اتو در روستای اتو بخش زیراب سوادکوه برگزار شد. بِرند سیر روستای اتو سوادکوه هر ساله مشتریان خود را برای خرید به این روستا میکشاند.
روستاهای دهستان کسلیان بخش زیراب سیرهای مرغوبی در این موقع از سال برداشت و روانه بازار میکنند بویژه سیر روستای " اَتو" که مشتریان هر ساله منتظر برداشت میمانند، مشتریانی که از نقاط مختلف استان و کشور خود را به روستای" اَتو " دهستان کسلیان بخش زیراب میرسانند تا محصول "سیر" این بِرَند معروف اَتو را خریداری کنند، محصولی که از گذشته تاکنون زمینهای کشاورزی این روستا را در انحصار کِشت خود درآورده و تولید آن به میراثی برای جوانان اَتو تبدیل شده است، میراثی که جوانان این منطقه برای حفظ آن کارگاه فرآوری در روستا به راه انداختند و در کنار فروش سیر خام، محصولاتی همچون سیر ترشی، پودر سیر، پودر موسیر و سیر داغ نیز به بازار عرضه میکنند.
امسال پیشبینی میشود که در سوادکوه حدود ۳۵ هکتار یعنی چیزی حدود ۳۵۰ تُن سیر برداشت خواهیم داشت .سطح زیر کشت سیر در روستای اتو حدود ۳.۵ هکتار است و میانگین تولید نیز ۷.۵ تا ۸ تن در هر هکتار برآورد میشود، در حال حاضر حدود ۵۵ نفر از اهالی روستا در بخشهای مختلف کاشت، داشت، برداشت، بستهبندی، عرضه و فرآوری سیر فعالیت دارند.
در حال حاضر سیر اتو در نمایشگاهها، بازارهای شهرستان و بازارهای استانی عرضه میشود.