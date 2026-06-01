نمایشگاه کتاب تاریخ و تمدن گیلان به میزبانی لنگرود نمایشگاه کتاب تاریخ و تمدن گیلان به میزبانی لنگرود نمایشگاه کتاب تاریخ و تمدن گیلان به میزبانی لنگرود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نگار نادری گفت: در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی و آشنایی نسل جوان با پیشینه غنی دیار باران، نمایشگاه تخصصی کتاب گیلان از ۹ تا ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ در لنگرود دایر است.

وی با بیان اینکه این رویداد فرهنگی که به همت مجموعه «کتاب سُکان» و با مجوز رسمی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لنگرود برپا شده است افزود: این نمایشگاه بر محوریت کتاب‌های تخصصی حوزه «تاریخ، فرهنگ و تمدن گیلان» تمرکز دارد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لنگرود گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه، گردآوری منابع ارزشمند مکتوب درباره هویت بومی و در دسترس قرار دادن آنها برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به گیلان‌شناسی است.

نگار نادری با بیان اینکه بازدید برای عموم آزاد افزود: این نمایشگاه همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۱۸ در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لنگرود به روی علاقمندان گشوده است.