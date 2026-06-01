اثر موسیقایی «پرچم بگردان» با محوریت نمایش حضور پرشور مردم در کف خیابان، تقویت همدلی و اتحاد ملی و حمایت از رزمندگان اسلام، در واحد شعر، موسیقی و سرود این مرکز تهیه و تولید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، اثر موسیقایی «پرچم بگردان» با محوریت نمایش حضور پرشور مردم در کف خیابان، تقویت همدلی و اتحاد ملی و حمایت از رزمندگان اسلام، در واحد شعر، موسیقی و سرود این مرکز تهیه و تولید شد.

این اثر با شعری از سید محمدحسین ابوترابی، نوای محسن ضرابی، آهنگسازی میلاد ابراهیمی و تنظیم احسان احمدی تولید شده است.

«پرچم بگردان» روایتگر صحنه‌های باشکوه حضور مردم در میدان، همبستگی اقشار مختلف جامعه حول آرمان‌های ملی و انقلابی و پشتیبانی آنان از رزمندگان و مدافعان امنیت کشور است. این اثر تلاش دارد با بهره‌گیری از زبان موسیقی و مضامین حماسی، روحیه امید، استقامت، وحدت و همدلی را در جامعه تقویت کرده و جلوه‌ای از پیوند ناگسستنی مردم و مدافعان وطن را به تصویر بکشد.

این اثر در واحد شعر، موسیقی و سرود صدا و سیمای مرکز قزوین تولید شده و در قالب نماهنگ و قطعه موسیقایی از شبکه‌های رسانه ملی و بستر‌های رسانه‌ای مرتبط منتشر خواهد شد.