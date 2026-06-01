

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام سید محمد ناصر حیدری با تبریک فرا رسیدن ایام دهه امامت و ولایت گفت: برنامه‌های فرهنگی و مردمی دهه امامت و ولایت امسال با رویکردی گسترده و با مشارکت مجموعه‌های فرهنگی، مذهبی و مردمی در جای‌جای شهر یزد برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه غدیر در فرهنگ اسلامی اظهار داشت: غدیر یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین رویداد‌های تاریخ اسلام است و نباید صرفاً به عنوان یک مناسبت مذهبی و تقویمی لحاظ شود. در حقیقت واقعه غدیر منشور هدایت، ولایت‌مداری و استمرار مسیر حق در تاریخ اسلام است و از این ظرفیت ارزشمند باید برای تقویت باور‌های دینی نسل جوان، تحکیم وحدت اجتماعی و گسترش نشاط معنوی در جامعه بهره گرفت.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد با اشاره برگزاری ۶ پیاده راه در ایام دهه امامت و ولایت در یزد افزود: اولین پیاده راه منطقه آزادشهر-واقع در فلکه دوم بوستان بزرگ آزادشهر در روز دوشنبه ۱۱ خردادماه از ساعت ۱۸ الی ۲۲:۳۰ برگزار شد. دومین پیاده راه منطقه امامشهر بلوار ۱۷ شهریور- بلوار طباطبایی یزدی - خیابان جوادالائمه در روز سه شنبه ۱۲ خردادماه، سومین پیاده راه خیابان قیام حد فاصل چهاراه بعثت تا حسینیه امیرچقماق یزد در روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه، چهارمین پیاده راه محله حسن آباد- بلوار علامه جعفری جنوبی حد فاصل میدان طلاییه تا میدان کرامت در روز جمعه ۱۵ خردادماه، پنجمین پیاده راه اسکان- بلوار آیت الله شهید رئیسی از حد فاصل کوچه ۳۲ جنب کارخانه پارس مداد تا میدان صنعت و ابتدای بلوار شهید دهقان منشادی در روز یکشنبه ۱۷ خردادماه و ششمین پیاده راه اسکان محله مسکن- خیابان مقداد (حدفاصل میدان مسکن تا چهاراه آیت الله خاتم یزدی) در روز سه شنبه ۱۹ خردادماه از ساعت ۱۶ الی ۲۳ می‌باشد.

وی ادامه داد: اجرای این پیاده‌راه‌ها کاملاً بر عهده فعالان همان محلات و مناطق است و سازمان فرهنگی ورزشی نیز در قالب همکاری با این مجموعه‌های مردمی و فرهنگی، نقش حمایتی و تسهیل‌گری را ایفا می‌کند که در مسیر این پیاده‌راه‌ها غرفه‌های فرهنگی با محوریت مباحث حجاب و دیگر موضوعات فرهنگی، غرفه‌های پذیرایی، گروه‌های سرود، برنامه‌های ورزشی و ابربازی‌ها مستقر می‌شوند و جشنواره ورزشی نیز در همین مسیر‌ها برگزار خواهد شد. از جمله استقرار ابر بازی ها، برنامه زندگی به توان سلامتی، عینک‌های هوشمند، بازی ادامه شو بگو نیز برنامه ریزی شده است.

حیدری همچنین به برگزاری ۷ جشن منطقه‌ای در سطح شهر یزد اشاره کرد و افزود: دو مراسم در شب‌های گذشته برگزار شد و امشب در بلوار ۱۷ شهریور- بلوار طباطبایی یزدی -خیابان جوادالائمه، سه شنبه در بلوار ۱۷ شهریور- بلوار طباطبایی یزدی -خیابان جوادالائمه، چهارشنبه در خیابان امام مهدی (عج) پارک وحشی بافقی، پنجشنبه در بلوار تهران جنب شهرداری منطقه ۱ پارک غدیر، و جمعه در محله فهادان پارک سیدگلسرخ نیز از ساعت ۲۰ تا ۲۳ برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: برنامه‌های دیگری از جمله برپایی بیش از ۱۲۰ موکب در سطح شهر یزد، برگزاری جشن‌های محله‌ای در در پارک‌های محله‌ای، مساجد و حسینیه‌ها و همچنین برگزاری جشن مهر علوی ویژه ایتام به همراه اطعام در روز عید غدیر مصادف با ۱۵ خرداد تدارک دیده شده است.

عضو شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: همچنین امسال برای نخستین بار گروهی از کودکان سندروم‌دان، برنامه زورخانه‌ای ویژه‌ای را اجرا خواهند کرد که در برنامه‌های صدا و سیمای یزد و همچنین در حسینیه امیرچقماق به نمایش درمی‌آید. از جمله برنامه دیگر می‌توان به برپایی موکب خانوادگی ویژه زوج‌های جوان از ۱۲ تا ۱۵ خرداد و از ساعت ۱۹ تا ۲۲ در بلوار بسیج یاد کرد. پرده‌خوانی غدیر یکی دیگر از برنامه‌های این دهه است که مربیان در مسجد محله، پایگاه محله و جشن‌های خانگی و خانوادگی، به اجرای پرده‌خوانی غدیر می‌پردازند.

وی گفت: آنچه برشمرده شد تنها برنامه‌های شاخص این دهه است و برنامه‌های متنوع دیگری نیز با جزئیات کامل از طریق کانال این سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد اطلاع‌رسانی خواهد شد که برای اطلاع از برنامه‌های سازمان نیز شهروندان گرامی می‌توانند عدد یک را به شماره ۳۰۰۰۱۱۲۲۳۲ ارسال کرده تا با عضویت در فضای مجازی سازمان از برنامه‌های این دهه اطلاع پیدا نمایند.