معاون سیاست گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا وزارت ارتباطات گفت: مهم‌ترین درس جنگ تحمیلی اخیر، تاب آوری مستمر در حوزه ارتباطات کشور بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، احسان چیت ساز معاون سیاست گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در نشست فصلی مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت :جنگ تحمیلی سوم برای همه ما آزمون بزرگ و تاریخی بود.

وی افزود: در این جنگ طیف گسترده‌ای از حملات در عرصه‌های ارتباطی صورت گرفت و ما به ظرفیت ارزشمند شبکه ارتباطی پی بردیم و مهم‌ترین درس این جنگ تاب آوری مستمر در حوزه ارتباطات کشور بود.





