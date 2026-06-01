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معاون سیاست گذاری و برنامهریزی توسعه فاوا وزارت ارتباطات گفت: مهمترین درس جنگ تحمیلی اخیر، تاب آوری مستمر در حوزه ارتباطات کشور بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، احسان چیت ساز معاون سیاست گذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در نشست فصلی مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت :جنگ تحمیلی سوم برای همه ما آزمون بزرگ و تاریخی بود.
وی افزود: در این جنگ طیف گستردهای از حملات در عرصههای ارتباطی صورت گرفت و ما به ظرفیت ارزشمند شبکه ارتباطی پی بردیم و مهمترین درس این جنگ تاب آوری مستمر در حوزه ارتباطات کشور بود.