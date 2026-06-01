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یک فصل حضور مردم شهرستان های استان به بار نشست و قدرت مشت گره کرده ایرانیان به جهانیان ثابت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ۹۲ شب است که مردم شهرستانهای استان اصفهان از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب در کویر کوهستان در خیابان از انقلاب اسلامی دفاع میکنند.
مردم در این شبها پیر و جوان خردسال و نوجوان میدان داری میکنند تا میدان جنگ بر ضد دشمن صهیونیستی پر قدرت باشد.
مردم مبعوث شده میگوید تا وقتی رهبری بگوید در میدان خواهند ماند.
مردم با حضورشان در خیابانها از دستاوردهای انقلاب اسلامی هم محافظت میکنند.