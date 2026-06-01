به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به گفته سردار رحیمی، در مدت اجرای طرح‌های مقابله با اخلال در بازار، ۳۸۶ پرونده تشکیل، ۳۹۳ متهم دستگیر و ۴۱۰ انبار متخلف مهر وموم شده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۹۲ هزار تن کالای اساسی، ۴ میلیون قلم کالای بهداشتی و دارویی و ۳۳۸ هزار لیتر انواع روغن کشف شده، تاکید کرد: برخورد با محتکران و سودجویان اقتصادی با قاطعیت ادامه دارد.