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رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان کالای احتکاری در سراسر کشور در بازه زمانی ۲۱ اردیبهشت تا ۹ خرداد امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به گفته سردار رحیمی، در مدت اجرای طرحهای مقابله با اخلال در بازار، ۳۸۶ پرونده تشکیل، ۳۹۳ متهم دستگیر و ۴۱۰ انبار متخلف مهر وموم شده است.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۹۲ هزار تن کالای اساسی، ۴ میلیون قلم کالای بهداشتی و دارویی و ۳۳۸ هزار لیتر انواع روغن کشف شده، تاکید کرد: برخورد با محتکران و سودجویان اقتصادی با قاطعیت ادامه دارد.