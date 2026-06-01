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نخستین جراحی فوق تخصصی «بون ترانسپورت» (انتقال استخوان) در بیمارستان امام خمینی (ره) پارس اباد برای درمان یک بیمار مبتلا به عفونت شدید و نکروز استخوان ساق پا انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیر شبکه بهداشت و درمان پارسآباد از انجام موفقیتآمیز نخستین جراحی فوق تخصصی «بون ترانسپورت» (انتقال استخوان) در بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان خبر داد و گفت: این جراحی عملی پیچیده و کمنظیر است که برای درمان یک بیمار مبتلا به عفونت شدید و نکروز استخوان ساق پا انجام شد.
دکتر جعفر بشیری اظهار کرد: این عمل برای نخستین بار در بیمارستان امام خمینی (ره) پارسآباد بر روی یک بیمار ۳۴ ساله با سابقه شکستگی خرد شده ساق پا با موفقیت انجام شد.
وی با اشاره به اهمیت این جراحی افزود: بون ترانسپورت از جمله اعمال جراحی نادر و پیچیده ارتوپدی محسوب میشود که اجرای آن نیازمند دانش تخصصی، تجهیزات پیشرفته و مراقبتهای درمانی مستمر است.
دکتر شهریار خوشبخت، جراح و متخصص ارتوپدی و پزشک معالج بیمار هم اظهار کرد: این روش درمانی معمولاً در مواردی نظیر عفونتهای شدید استخوانی، نقصهای وسیع استخوان و برخی تودههای استخوانی مورد استفاده قرار میگیرد.
وی ادامه داد: در این بیمار به دلیل شکستگی شدید ساق پا و انجام چندین عمل جراحی قبلی، عفونت گستردهای در استخوان ایجاد شده بود که منجر به نکروز و از بین رفتن حدود ۱۰ سانتیمتر از استخوان ساق شد.
وی افزود: در جریان این جراحی، بخش نکروزه استخوان خارج و فرآیند بازسازی استخوان با استفاده از دستگاه الیزاروف آغاز شد.
دکتر خوشبخت افزود: در روش بون ترانسپورت، استخوان بیمار به تدریج و با کمک دستگاه الیزاروف طویل میشود تا فضای خالی ناشی از برداشت استخوان آسیبدیده را پر کند، این تکنیک امکان بازسازی استخوان را بدون نیاز به پیوند استخوان فراهم میکند.
جراح و متخصص ارتوپدی با بیان اینکه فرآیند بازسازی کامل استخوان در این بیمار حدود ۶ ماه زمان خواهد برد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه بیمار پس از دو هفته بستری و طی مراحل اولیه درمان با حال عمومی مطلوب و نتایج رضایتبخش از بیمارستان ترخیص شده است.
انجام این جراحی فوق نخصصی برای نخستین بار در پارسآباد نشاندهنده ارتقای سطح خدمات تخصصی درمانی در منطقه و گامی مؤثر در افزایش دسترسی بیماران به درمانهای پیشرفته در شمال استان اردبیل است.
بیمارستان امام خمینی (ره) قطب تروما و مراقبتهای ویژه و بیمارستان شهدای پارسآباد به عنوان مراکز درمانی تخصصی و فوق تخصصی شمال استان اردبیل علاوه بر پوشش درمانی جمعیت ۲۵۰ هزار نفری منطقه، شهرستانهای استان همجوار را هم پوشش داده و نقش کلیدی در حوزه درمان و مراقبتهای ویژه ایفا میکنند و امسال حائز امتیازهای لازم برای کسب رتبه اول ارزشیابی شدند.