به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی گفت: از ۲۲ اردیبهشت که خرید تضمینی گندم در خراسان جنوبی آغاز شده تا دهم خرداد ۳ هزار و ۸۸۷ تن گندم از سوی ۱۶ مرکز خریداری شده است و خرید تضمینی گندم در استان همچنان ادامه دارد.

حسینی نسب افزود: این میزان گندم ۳ هزار و ۱۲۶ تن از مباشر و ۷۶۱ تن به صورت ملکی در قالب ۶۰۲ محموله از ۳۶۶ کشاورز خریداری شده که در مجموع ۱۹۱ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان ارزش دارد.

وی گفت: شهرستان نهبندان با هزار و ۱۱۸ تن بیشترین خرید گندم را به خود اختصاص داده است.

امسال براساس نرخ مصوب ابلاغی، قیمت خرید هر کیلوگرم گندم بر اساس درجه‌ی پاکی گندم به طور متوسط حدود ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان و ۲۰ هزار تومان جایزه تحویل به مراکز خرید که جمعأ ۴۹ هزار ۵۰۰ تومان است تعیین شده است.