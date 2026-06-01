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استاندار کرمانشاه با تأکید بر نقش محوری شبکه بانکی در رونق تولید و بهبود شاخصهای اقتصادی، بانکها را شریک راهبردی فعالان اقتصادی دانست و خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات، تعیین تکلیف پروندههای بلاتکلیف و اجرای هرچه سریعتر مصوبات سفر رئیسجمهور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،دکتر منوچهر حبیبی روز دوشنبه در نشست شورای هماهنگی بانکهای استان با تأکید بر نقش تعیینکننده بانکها در توسعه اقتصادی اظهار کرد: اقتصاد کشور و به تبع آن اقتصاد استان تا حد زیادی بانکمحور است و به همین دلیل هرگونه نوسان یا تکانه در نظام بانکی میتواند آثار مستقیم و گستردهای بر شاخصهای اقتصادی بر جای بگذارد.
وی افزود: با توجه به این شرایط، انتظار میرود بانکهای استان در تکمیل پروژههای نیمهتمام، فعالسازی واحدهای تولیدی راکد و حمایت از طرحهای اقتصادی نقش مؤثرتری ایفا کنند. بانکها صرفاً تأمینکننده منابع مالی نیستند، بلکه به عنوان شریک راهبردی واحدهای اقتصادی شناخته میشوند و فعالان اقتصادی نیز بر اساس همین نگاه برای همکاری با شبکه بانکی برنامهریزی میکنند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به تأثیر عملکرد بانکها بر شاخصهای کلان اقتصادی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از تغییرات در شاخصهایی همچون نرخ بیکاری، رونق تولید و اشتغال به میزان همراهی و همکاری نظام بانکی بستگی دارد. بررسی وضعیت استانها نیز نشان میدهد هرجا بانکها همکاری بیشتری داشتهاند، شاخصهای اقتصادی بهبود یافته و در مقابل، کاهش پرداخت تسهیلات موجب بروز مشکلات در بخش تولید شده است.
دکتر حبیبی با بیان اینکه عمل به تعهدات بانکی برای واحدهای تولیدی اهمیت ویژهای دارد، گفت: در حوزه اقتصاد، زمان نقش تعیینکنندهای دارد. اگر بخشی از تسهیلات پرداخت شود، اما مرحله بعدی آن با تأخیر مواجه شود، پروژهها و واحدهای تولیدی دچار مشکل خواهند شد. از این رو، پایبندی بانکها به تعهدات خود در قبال فعالان اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی همچنین با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: امروز کشور در شرایط عادی قرار ندارد و واحدهای تولیدی با مشکلات متعدد از جمله تأمین مواد اولیه و محدودیتهای ناشی از تحریمها مواجه هستند. در چنین شرایطی، تسریع در روند پرداخت تسهیلات و کاهش زمان بررسی پروندهها میتواند نقش مهمی در حفظ و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی ایفا کند.
مدیر ارشد استان تسهیلات مصوب سفر رئیسجمهور را از مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی استان دانست و تأکید کرد: پرداخت این تسهیلات باید با جدیت بیشتری دنبال شود. دستگاههای اجرایی به صورت مستمر در حال پیگیری این موضوع هستند، اما روند فعلی با سطح انتظارات فاصله دارد و لازم است بانکهای عامل همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشند.
وی در ادامه بر ضرورت ایجاد وحدت رویه میان بانکها در پرداخت تسهیلات تأکید کرد و گفت: تفاوت در نحوه اجرای دستورالعملها و مدت بازپرداخت تسهیلات در بانکهای مختلف موجب سردرگمی و نارضایتی متقاضیان شده است. انتظار میرود شورای هماهنگی بانکهای استان با بررسی این موضوع، نسبت به ایجاد رویهای واحد و شفاف اقدام کند.
دکتر حبیبی همچنین به ضرورت تعیین تکلیف طرحهای مصوب سفر رئیسجمهور اشاره کرد و افزود: در مواردی که متقاضیان امکان تأمین وثایق یا شرایط لازم برای دریافت تسهیلات را ندارند، لازم است این موضوع در سریعترین زمان ممکن به دستگاههای اجرایی اعلام شود تا طرحهای جایگزین معرفی شوند و روند اجرای مصوبات با وقفه مواجه نشود.
وی اولویت استان در جایگزینی طرحها را حمایت از تولیدات راهبردی، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، طرحهای دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد و پروژههایی عنوان کرد که امکان بهرهبرداری از آنها در زمان کمتری وجود دارد و گفت: طرحهای واجد شرایط به میزان کافی در دستگاههای اجرایی استان موجود است و ضروری است بانکها هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.