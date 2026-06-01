رئیس مجلس در واکنش به حملات شدید رژیم صهیونیستی در لبنان گفت: اینها شواهد روشن پایبند نبودن آمریکا به آتش بس است؛ هر انتخابی، هزینه‌ای دارد و صورتحساب آن هم از راه می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس مجلس ایران در واکنش به حملات شدید رژیم صهیونیستی در لبنان در حساب کاربری خود نوشت:

اعمال محاصره دریایی و تشدید جنایات جنگی در لبنان به وسیله رژیم نسل کش صهیونیستی، شواهد روشن پایبند نبودن آمریکا به آتش بس است.

آقای قالیباف با اشاره به اینکه هر انتخابی، هزینه‌ای دارد و صورتحساب آن هم از راه می رسد؛ گفت: همه چیز سر جای خودش قرار خواهد گرفت.