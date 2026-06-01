به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، معاون سازمان تحقیقات کشاورزی کشور در آئین تودیع و معارفه مدیران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به چالش‌های جدی بخش کشاورزی، فرسایش خاک را یکی از بزرگترین معضلات حال حاضر در این زمینه دانست و اظهار داشت: در صورت تداوم روند فعلی فرسایش، لایه‌های حاصلخیز خاک به مرور زمان از دست می‌رود که این امر تأثیر مستقیمی بر کاهش توان تولید محصولات کشاورزی خواهد داشت.

فرجی با تبیین برنامه‌های راهبردی سازمان تحقیقات کشاورزی گفت: در سیاست‌های جدید تحقیقاتی، تلاش داریم با ترویج و رعایت دقیق الگوی کشت در اراضی شیب‌دار و بهره‌گیری از روش‌های نوین زراعی، میزان فرسایش خاک را به حداقل ممکن برسانیم.

معاون سازمان تحقیقات کشاورزی کشور، کاهش سالانه بارش‌ها و تشدید گرما را از دیگر چالش‌های اساسی بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: در حال برنامه‌ریزی برای معرفی ارقام زراعی و باغی جدید هستیم که سازگاری بیشتری با شرایط کم‌آبی و گرمای شدید داشته باشند.

در این آئین محمدرضا چاکرالحسینی به عنوان رئیس جدید سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد معرفی و از خدمات نصرت‌الله حیدرپور مدیر پیشین این سازمان تقدیر شد.