شبکه ۵ هزار نفری «پارلمان دانشآموزی» در سازمان بهزیستی تشکیل شد
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور از راهاندازی پارلمان دانشآموزی با عضویت ۵ هزار نوجوان تحت پوشش این سازمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور از راهاندازی پارلمان دانشآموزی با عضویت ۵ هزار نوجوان تحت پوشش این سازمان خبر داد و گفت: این طرح با هدف تبدیل مددجویان از «دریافتکنندگان خدمات» به «کنشگران اجتماعی فعال» طراحی شده است.
آرزو ذکاییفر با اشاره به ضرورت شنیده شدن صدای بیواسطه نوجوانان گفت: هدف از تشکیل این پارلمانها، بهرسمیت شناختن حق مشارکت دانشآموزان در فرآیندهای تصمیمگیری است تا چالشهای موجود از نگاه خود آنان شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.
ذکاییفر ساختار این پارلمان را مشورتی عنوان کرد و افزود: خروجیهای این نهاد به عنوان بازوی مشورتی مدیران استانی و ستادی عمل خواهد کرد. مطالبات مصوب در این پارلمان به شورای معاونین سازمان ارجاع میشود تا زمینه اصلاح بخشنامهها و تغییر در نحوه ارائه خدمات متناسب با نیازهای واقعی نوجوانان فراهم گردد.
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی بهزیستی، دانشآموزان را بهترین ناظران بر کیفیت خدمات در مراکز شبهخانواده و توانبخشی دانست و افزود: نظرات این دانشآموزان به عنوان ذینفعان اصلی خدمات، شاخصی برای رتبهبندی و بهبود عملکرد مراکز خواهد بود.
کاهش آسیبهای اجتماعی با ایجاد حس تعلق
وی در تشریح ساختار انتخاباتی این طرح گفت: این شبکه در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی فعالیت میکند که در مجموع ۵ هزار نوجوان را در بر میگیرد. ذکاییفر افزود: این پارلمان در واقع یک «مدرسه مدیریت مشارکتمحور» است؛ چرا که علاوه بر تقویت مهارتهای فردی نظیر فن بیان، تفکر انتقادی و سواد رسانهای، هدف بلندمدتِ کادرسازی و تربیت نسل جدیدی از مدیران اجتماعی را دنبال میکند که خود با چالشهای بهزیستی آشنا هستند.
ذکاییفر در پایان با بیان اینکه مشارکت اجتماعی یکی از قویترین دیوارهای محافظتی در برابر آسیبهای نوجوانی است، گفت: ایجاد هویتِ «نماینده و وکیل» برای این نوجوانان، برچسب مددجو بودن را از بین برده و با ایجاد حس تعلق به یک ساختار رسمی، تابآوری آنان را در برابر آسیبهایی نظیر اعتیاد و رفتارهای پرخطر بهطور چشمگیری افزایش میدهد.