یادواره شهیدان سیدمحمدمهدی، سیدمحمدنبی و سیدمحمدباقر نکویی و یازده شهید روستای کاریز سوخته بخش قلندرآباد فریمان با حضور امام جمعه، فرمانده سپاه و برخی مسئولان و مردم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امام جمعه فریمان در این یادواره گفت: محل خدمت هر مدیری در واقع یک سنگر و خاکریز برای خدمت و جلب رضایت مردم است و باید این رضایتمندی حفظ و صیانت شود، نارضایتی مردم، لبخند دشمنان نظام و انقلاب به ویژه نتانیاهوی کودک کش و ترامپ خبیث را به دنبال دارد و از آن جا که آنان فهمیده اند تغییر نظام از طریق جنگ و میدان برایشان بسیار پر هزینه و حتی غیرممکن است پس می خواهند با ایجاد نارضایتی در بین مردم خصوصا نسل جوان در فضای مجازی؛ از هزینه های سرسام آور رویارویی نظامی و میلیاردی خود با جمهوری اسلامی بکاهند.

حجت الاسلام سیدمهدی معلمی اظهار داشت: هر مسئولی که بتواند با گره گشایی از مشکلات و جلب رضایت ارباب رجوع؛ از میزان نارضایتی مردم بکاهد نه تنها اجر مجاهدان را دارد بلکه تیر و موشکی را به سمت دشمنان پرتاب و آنها را از هرگونه چشمداشت به این آب و خاک ناامید کرده است.