به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نشست خبری تشریح جزئیات مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر صبح امروز دوشنبه ۱۱ خرداد با حضور ساسان زارع، دبیر اجرایی این رویداد، در مجموعه شهدای هفتم تیر سرچشمه برگزار شد.

آقای زارع با اشاره به تقارن عید غدیر با سالروز ارتحال امام خمینی (ره) گفت: به همین دلیل امسال بر مفهوم «مهمانی» تأکید شده است.

وی همچنین شایعات مربوط به زمان تشییع پیکر رهبر انقلاب را نادرست دانست و اعلام کرد: این مراسم در زمان دیگری برگزار خواهد شد.

* برگزاری در هزار شهر و استقرار ۲۵۰۰ موکب

دبیر اجرایی مهمانی کیلومتری غدیر اعلام کرد: هزار شهر در کشور میزبان مهمانی غدیر خواهند بود و مسیر راهپیمایی در تهران از میدان امام حسین (ع) تا میدان آزادی تعیین شده است.

آقای زارع افزود: این مراسم در تهران، روز پنجشنبه ۱۴ خرداد از ساعت ۱۵ تا اذان مغرب برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: ۲۵۰۰ موکب مردمی در مسیر خدمات پذیرایی، اطعام، فعالیت‌های فرهنگی و مشاوره‌ای ارائه می‌کنند. همچنین چهار میدان تهران میزبان سکو‌های اجرا با برنامه‌های متنوع و پخش زنده از رسانه ملی خواهند بود.

دبیر اجرایی مراسم گفت: شهربازی ویژه کودکان، آموزش‌های نظامی، کار با سلاح و آموزش‌های امدادی نیز در طول مسیر ارائه می‌شود.

* آمادگی برای میزبانی پنج میلیون نفر

آقای زارع با اشاره به مشارکت یک میلیون و ۲۰۰ هزار بانی در سه سال گذشته، گفت: امسال نیز سامانه ۳۰۰۰۴۰۴ فعال است و مردم با ارسال عدد ۱ می‌توانند بانی برنامه شوند.

وی از اجرای پویش لقمه میلیونی غدیر در سایت غدیریار خبر داد و افزود: خانواده‌ها می‌توانند برای مشارکت در اطعام، ساعتی موکب رزرو و لقمه‌های خود را توزیع کنند.

دبیر اجرایی مراسم اعلام کرد: ۲۰ هزار دیگ غذا در روز عید غدیر در سراسر کشور بار گذاشته می‌شود و طبق اعلام سازمان فرهنگ و ارتباطات، هشت کشور نیز این مراسم را برگزار خواهند کرد.

آقای زارع با اشاره به آمار ارائه خدمات در مراسم جشن سال‌های گذشته، افزود: ظرفیت ارائه خدمات در مراسم سال‌های گذشته بین دو تا چهار میلیون نفر بود و برای امسال ظرفیت خدمات پنج میلیون نفری پیش‌بینی شده است.