معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان بر کاهش شکاف بین مصرف و رفتار مصرفی در حوزه انرژی، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سعید پورعلی با بیان اینکه شکافی بین مصرف انرژی در ایران و لرستان براساس مطالعات جهانی وجوددارد، اظهار کرد: این شکاف آزاردهنده می‌باشد و لازم است رسانه‌ها و روابط‌عمومی های استان براساس اطلاعات آماری و اقناعی به کاهش این شکاف کمک کنند.

وی ادامه‌داد: این اقدام به معنای صرفه به جویی نیست، بلکه نوعی اصلاح الگوی مصرف است.

به گفته معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان، در حوزه مصرف انرژی، علاوه بر ابلاغ های فنی، اصلاح الگوی رفتاری در حوزه انرژی هم بسیار مهم است که در این زمینه تمرکز روی اصلاح الگوی مصرف و الگوی رفتاری می‌باشد.

پورعلی گفت:دستگاه‌های مرتبط این حوزه، دارای پروژه‌های ملی برای اصلاح الگوی مصرف هستند اما باید الگوی بومی برای اصلاح رفتار مصرفی ایجاد شود و به نوعی ارتباط بین دو الگوی بومی و ملی، صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: نقش شورای روابط‌عمومی های استان در این زمینه بسیار مهم است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با بیان اینکه در گذشته ناترازی هایی در حوزه انرژی وجود داشته که جنگ تحمیلی اخیر نیز ناتراتزی های مضاعف ایجاد کرده است،خاطرنشان کرد: برای نمونه در این جنگ به چشمه گلستان و یک سوم آب شرب خرم‌آباد آسیب وارد شد، پس ضروری است که در زمینه آب شرب، صرفه جویی صورت گرفته و از میزان ۱۹۳ میلیون مترمکعب مصرف در استان به ۱۸۵ میلیون مترمکعب برسد.

پورعلی خاطرنشان کرد: دشمن اکنون از جنگ زیرساخت به جنگ تاب آوری رسیده و تاب آوری یک منطق جنگی شده است. دشمن برخلاف آنچه فکر می‌کند که زمان به نفع او در حال گذر است، در زمینه تاب آوری در حال اشتباه است.

وی ادامه‌داد: در صورتی که اطلاع‌رسانی صادقانه، اقناعی و واقعی با مردم صورت بگیرد، پیوند این اصلاح با مقاومت ملی، باعث تکلیف مانند جنگ و مقاومت شده و باعث همراهی مردم می‌شود.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی استان تصریح کرد: دستگاه‌های متولی حوزه انرژی و خدمات ضروری هم باید به بیان دقیق صورت مسأله در این حوزه بپردازند.

پورعلی گفت: لازم است در این زمینه جلسه شورای روابط‌عمومی های استان برگزار شود و روابط‌عمومی ها نیز گزارش آماری دقیق برای اصلاح الگوی مصرف ارایه دهند تا در نهایت طرح و الگوی استانی برای کاهش مصرف انرژی، ارائه شود.

وی تاکید کرد: مدیران عامل دستگاه‌های مرتبط نیز با حضور رسانه های محلی و پایگاه های خبری، نشست خبری برگزار کنند، طرح های این حوزه را به رسانه‌ها معرفی کنند تا نوعی توافق در حوزه تولید محتوی شکل بگیرد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با بیان اینکه اولویت حوزه انرژی اکنون برق است، اظهارداشت: در حالیکه رییس‌جمهور صادقانه با مردم صحبت می‌کند باید محدودیت های حوزه انرژی اعلام شود زیرا این شیوه بیان منجر به اصلاح رفتار و اصلاح الگوی مصرف، خواهد شد.