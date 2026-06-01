به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی امروز تا روز چهارشنبه روند افزایش ۳ تا ۴ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: طی امروز تا پایان هفته (بویژه بعد از ظهرها) سرعت وزش باد‌ها در اغلب نقاط استان بویژه مناطق جنوبی و جنوب شرقی در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال برخاستن گردوخاک‌های محلی و موقتی نیز دور از انتظار نیست. در این ایام شمال خلیج فارس مواج خواهد بود.