مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با بیان این که ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کم هزینه است، از مردم خواست از حق قانونی خود، برای ثبت املاکشان استفاده کنند تا در آینده با مشکلی مواجه نشوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سید مرتضی مولوی پور شب گذشته در برنامه گفت و گوی ویژه خبری سیمای خراسان رضوی درباره اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، افزود: این قانون از تیرماه سال گذشته اجرایی شده است که به دلیل گستردگی آن، مرحله به مرحله انجام می‌شود.

وی ادامه داد: از اول خرداد امسال، همه اشخاصی که به موجب قانون، ذی نفع شناخته می‌شوند و به جای سند تک برگ، سند دیگری به عنوان مدرک مالکیت دارند تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۷ فرصت ثبت ادعای خود را در سامانه ادعا، دارند. پس از این زمان، دعاوی مربوط به املاکی که در سامانه ادعا ثبت نشده‌اند و سند تک برگ برای آن‌ها صادر نشده است؛ در هیچ یک از مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی، قابل قبول نیست.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با بیان اینکه شرط ثبت در سامانه ادعا، ارائه مدارک واقعی است، افزود: اگر فردی با علم به این مطلب که نسبت به ملکی حقی ندارد، ادعایی در سامانه ثبت کند؛ تا ۲۰ درصد ارزش واقعی ملک، جریمه شده و علاوه بر آن، مشمول مجازات می‌شود.

وی با اشاره به دریافت هزینه بسیار ناچیز برای انجام مراحل ثبت ادعا در سامانه مذکور، از مردم خواست از حق قانونی خود، برای ثبت املاکشان استفاده کنند تا در آینده با مشکلی مواجه نشوند.

مولوی پور خاطرنشان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از نقل و انتقال عادی در حوزه املاک و کلاهبرداری، جلو گیری می‌کند.