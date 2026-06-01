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رئیس پلیس راهور خوزستان از ابقای تسهیلات تردد کشوری برای اروندنشینان تا عادیسازی کامل در کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ رضا دولتشاهی با تشریح جزئیات این تصمیم ویژه که شامل ۵ منطقه آزاد کشور از جمله منطقه آزاد اروند میشود، اظهار داشت: با توجه به شرایط ناشی از جنگ رمضان، محدودیتهای ایجادشده در فعالیت دستگاههای اجرایی و گمرکات، و به منظور صیانت از حقوق شهروندان، مقرر شد خودروهای پلاک اروند بدون نیاز به تبدیل پلاک به پلاک ملی، امکان تردد در سراسر جغرافیای کشور را داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه در ابتدا قرار بود این تسهیلات تا اردیبهشتماه خاتمه یابد، تصریح کرد: تا زمانی که بازگشت کامل کشور به وضعیت عادی به صورت رسمی اعلام نشود، خودروهای پلاک اروند میتوانند بدون محدودیت در تمامی استانها و محورهای کشور تردد کنند.