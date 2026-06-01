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مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی از پرداخت ۱۷۱۵ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به بانوان استان در سال مالی جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، اعظم الهامی با بیان اینکه توسعه مشاغل خانگی، راهبردی کلیدی برای پیوند میان نقشآفرینی اقتصادی زنان و حفظ مسئولیتهای خانوادگی است، گفت: یکی از اولویتهای اصلی دولت در استان، حمایت از کسب وکارهای خرد و خانگی است که در این راستا طی سال مالی جاری، افزون بر هزار و ۷۱۵ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.
وی با اشاره به استقبال گسترده بانوان از این طرحها افزود: در مجموع ۴ هزار و ۱۱۵ نفر از بانوان واجد شرایط جهت دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شدهاند که از این تعداد، تاکنون ۹۴۷ نفر موفق به دریافت وام و راهاندازی یا توسعه کسب وکار خود شدهاند و فرآیند پرداخت برای سایر معرفیشدگان نیز در حال پیگیری است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تصریح کرد: تسهیلات مشاغل خانگی در دو بخش مستقل و پشتیبان تخصیص مییابد.
الهامی ادامه داد: در بخش مستقل، هر متقاضی میتواند تا سقف ۲ میلیارد ریال وام دریافت کند. همچنین در بخش پشتیبان (کارفرمایی) نیز به ازای ایجاد هر فرصت شغلی جدید، ۲ میلیارد ریال تسهیلات به شخص پشتیبان تعلق میگیرد.
الهامی با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه اقتصادی زنان در جامعه، خاطرنشان کرد: بانوان ما امروز در کنار ایفای نقشهای کلیدی در نهاد خانواده، سهم غیرقابلانکاری در چرخه تولید استان دارند.
وی افزود: مشاغل خانگی بهترین فرصت را فراهم میآورد تا بانوانی که دغدغه حضور در کنار فرزندان را دارند، به استقلال مالی دست یافته و به رونق اقتصادی استان کمک کنند.