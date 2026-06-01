به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سپاه پاسداران در تجمع عشایری روستای مهرگرد سمیرم گفت: نقش عشایر در پیروزی انقلاب اسلامی و اقتصاد مقاومتی بر کسی پوشیده نیست.

سردار ضیاالدین حزنی افزود: امروز رمز موفقیت سپاه در کنار مردم بودن است و این مردم هستند که با حضور خود نقش اصلی را در پیروزی نظام رقم‌می زنند.

وی به حضور مردم در خیابان‌ها و میادین اشاره کرد و از صدا و سیما در انعکاس اخبار حضور پر شور مردم تشکر و قدردانی کرد.