اقتصاد مقاومتی با حکمرانی مردمپایه و تقویت تعاونیها محقق میشود
نماینده مردم البرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت سالگرد آغاز به کار مجلس، گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو حکمرانی مردمپایه و نقشآفرینی پررنگتر مردم نسبت به دولت در اقتصاد است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
علی حدادی با حضور در برنامه زنده «نگاه مردم» صدا و سیمای البرز، پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت سالگرد آغاز به کار مجلس شورای اسلامی را «چراغ راه و راهبر کلان» برای نمایندگان دانست و گفت: نمایندگان نسبت به محورهای این پیام توجه جدی دارند. اقتصاد مقاومتی، حکمرانی مردمپایه را میطلبد و باید مشارکت مردم در جریان اقتصادی کشور بیش از دولت باشد.
حدادی با تأکید بر ظرفیتهای اصل ۴۴ قانون اساسی بیان کرد: این اصل ناظر بر خصوصیسازی و مردمیسازی اقتصاد است و در این میان نقش فراکسیونها و پیگیریهای مجلس اهمیت اساسی دارد.
نماینده مردم البرز در مجلس با اشاره به نقش تعاونیها در اقتصاد کشور گفت: ۳۰ درصد سهم هر یک از دستگاهها در مسیر رشد تعاونیها دیده شده و شهید آیتالله رئیسی نیز تأکید ویژهای بر تقویت تعاونیها داشتند. به گفته وی، نقدینگی مردم اگر در قالب تعاونیها هدایت شود میتواند ثبات اقتصادی به همراه داشته باشد.
حدادی با انتقاد از وضعیت صنعت خودرو پس از واگذاریها اظهار کرد:شاهد تخلفات و گرانیسازی در خودروسازی هستیم؛ کیفیت کاهش یافت و حرکت دانشبنیان شکل نگرفت. افزایش قیمت محصولات خودرو توجیه فنی ندارد و ظرفیت تعاونیها در جریان خودروسازی میتوانست اثرگذار باشد.کمیسیون مجلس در این خصوص مصوبهای داشته و موضوع به قوه قضاییه ارجاع شده است و انتظار میرود بهزودی دستور رسیدگی برای احقاق حقوق مردم و سهامداران صادر شود.
نماینده مردم البرز همچنین به موضوع مدیریت نقدینگی اشاره کرد و افزود: انتظار ما این است بانک مرکزی نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند. تولید محور اصلی توسعه و پیشرفت کشور است و کاهش تورم با مدیریت نقدینگی امکانپذیر خواهد بود.در بحث ثبات ارزش پول ملی نیز باید توجه ویژه شود و مسائل اقتصادی مردم از دغدغههای جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
وی با اشاره به نشستهای برگزار شده با اعضای کابینه گفت: در جلسات با وزیر صنعت، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر کار و تعاون و تیم اقتصادی دولت، محور اصلی بحثها معیشت مردم بوده و اجرای بخش مهمی از اقدامات در اختیار دولت است.
حدادی درباره اشتغال پایدار نیز به مجری سیما بیان کرد: ایجاد امنیت شغلی و حرکت به سمت اشتغال پایدار، از مسیر ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و برنامهریزی دقیق در اقتصاد میگذرد.
وی همچنین بر ضرورت پیوند علم و صنعت با پژوهشهای تولیدمحور تأکید کرد و گفت: ارتقای تراز علم و صنعت باید در خدمت بهبود کیفیت تولید و رونق اقتصادی باشد.
نماینده مردم البرز مبارزه با مفاسد مالی را از الزامات پیشرفت دانست و افزود: برخوردهای جدی قوه قضاییه در مقابله با فساد میتواند پیشران حرکت مجلس در مسیر نظارت و مطالبهگری باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فرهنگ اشاره کرد و گفت: ۳۲ دستگاه در حوزه فرهنگ مسئولیت دارند و هماهنگی و کارآمدی در این بخش ضروری است.
حدادی با اشاره به سه رکن مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام اخیر گفت: جوهره حرکت و مقاومت مردم بر سه پایه ایمان، توکل و توسل به خدا، امیدافزایی و باور به آینده درخشان کشور استوار است.
وی در برنامه زنده نگاه مردم افزود: انتظار از نمایندگان این است که مسئولیتها را در تراز تکالیف قانونی و انقلابی انجام دهند و با کار و تلاش و ابتکار مضاعف، بهویژه در حوزه نظارت و مطالبهگری، فعال باشند.
وی ظرفیت نیروی جوان را مهمترین توان کشور دانست و گفت: آنچه جایگاه انقلاب اسلامی را ارتقا میدهد، تکیه بر نیروی جوان و میدان دادن به ظرفیتهای داخلی است.
نماینده مردم البرز همچنین با اشاره به محورهای تعیینشده در شورای عالی امنیت ملی گفت: محور دهگانهای مشخص شده که باید مورد توجه مذاکرهکنندگان باشد و این موضوع در کمیسیونهای متعدد یکپارچهسازی شده است. موضوعاتی از جمله «تنگه هرمز» نیز مورد توجه قرار گرفته و تلاش میشود این مباحث به قانون تبدیل شود.
حدادی با بیان اینکه از ابتدای جنگ تاکنون بیش از ۱۳۰ جلسه برگزار شده است، ادامه داد: نشستهای وبیناری با حضور نمایندگان و جلسات مرتبط با شورای تأمین استانها نیز برقرار بوده و این شورا با حق رأی تمامی اعضا فعالیت میکند که باید به تأیید رهبر معظم انقلاب اسلامی برسد.
وی درباره الزامات امنیتی و راهبردی کشور تصریح کرد: مدیریت جدید تنگه هرمز از انتظارات رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم است و در کنار آن باید به بخش هستهای نیز توجه جدی داشت. دشمن قابل اعتماد نیست و تصمیمهای اصلی در عرصه کلان باید بستر ارتقای قدرت کشور فراهم کند. همچنین تقویت قدرت نرم که مردم هستند، یکی دیگر از موضوعات مهم و اساسی است.
نماینده مردم البرز در پایان با اشاره به بخش صنعت گفت: نباید رانتسازی ایجاد شود؛ گلایههایی درباره نحوه حمایت از کالای تولیدی وجود دارد و برای جلوگیری از تعطیلی واحدها و تعدیل نیرو، مشوقها و اقداماتی در حال انجام است. معیشت مردم باید در اولویت تصمیمگیریها و اقدامات قرار گیرد.