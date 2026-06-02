مدیرکل کمیته امداد گیلان از ساخت ۶۵۹ واحد مسکونی برای مددجویان این نهاد در استان خبر داد و گفت: تا پایان امسال ۶۴۷ واحد تکمیل و به مددجویان واگذار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سید مجتبی جلالی‌پور گفت: در حاضر ۶۵۹ واحد مسکونی با پیشرفت ۴۷ درصد برای مددجویان کمیته امداد امام گیلان در حال ساخت است که از این تعداد، ۶۴۷ واحد، هفته دولت و دهه فجر امسال به مددجویان واگذار خواهد شد.

وی همچنین از افتتاح ۵۲ واحد مسکن مددجویی با ۳۵ میلیارد تومان هزینه در گیلان در سال جاری خبر داد و افزود: تأمین مسکن مددجویان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کمیته امداد استان با هدف توانمندسازی خانواده‌های نیازمند محسوب می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد گیلان همچنین از ساخت و تحویل ۵۴۷ واحد مسکونی با ۲۸۰ میلیارد تومان هزینه با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بسیج سازندگی و خیران برای خانواده‌های مددجوی استان در سال گذشته خبر داد و گفت: برای ساخت هر واحد در سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت شد و مددجویان از تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی بنیاد مسکن هم بهره‌مند شده‌اند.

سید مجتبی جلالی پور با اشاره به برنامه‌های کمیته امداد برای حمایت از ازدواج جوانان، افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال هم مانند سال گذشته، حدود هزار و ۵۰۰ سری جهیزیه در قالب حواله‌های ۱۰۰ میلیون تومانی به زوج‌های جوان واجد شرایط در گیلان اهدا شود تا متناسب با نیاز خود، کالا‌ها را خریداری کنند.